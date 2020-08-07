Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM Несмотря на жёсткие карантинные мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса, далеко не все предприниматели Бурятии их соблюдают. В этом на днях убедились специалисты регионального Роспотребнадзора, обнаружив «подпольный» банкет с количеством приглашенных более 60 человек в кафе «Очаг» (оно расположено г. Улан-Удэ, ул. Белинского, 61). Подробности сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

При проверке собственниками кафе не были предоставлены медицинские справки об отсутствии у персонала контакта с больными новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, выяснилось, что в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников не проводилось обеззараживание воздуха, а также осуществлялся неправильный сбор и утилизация использованных одноразовых масок, не соблюдался режим мытья и дезинфекции посуды.

В итоге было принято решение о возбуждении административного дела, по результатам рассмотрения которого судом Железнодорожного района района г. Улан-Удэ вынесено постановление об административном приостановлении деятельности кафе «Очаг» на срок до 90 суток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до 31 августа действует режим ограничительных мероприятий. На севере республики пришлось продевать запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Это связано с тем, что 30 июля в Северобайкальске зарегистрирован групповой очаг, образовавшийся после проведения свадьбы в местном ресторане. На сегодняшний день число заболевших COVID-19 гостей свадьбы достигло 13 человек.

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