Уфа, , 09:53 — REGNUM 25 членов профсоюза работников здравоохранения Башкирии, которые переболели COVID-19, получили санаторные сертификаты. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, сумма выданных сертификатов составляет 383 тысячи рублей. При этом, на заседании президиума этой организации было принято решение об упрощении порядка выдачи профсоюзных санаторных сертификатов.

По словам заместителя председателя Республиканского профсоюза работников здравоохранения Розы Аминовой, эти сертификаты могут также получить и те сотрудники — члены профсоюза, которые не могут рассчитывать на дополнительную оплату за работу с COVID-19 и страховые выплаты фонда социального страхования (уборщики служебных помещений, которые выполняют обязанности санитарок в «красных зонах», лаборанты-биологи, сотрудники административно-хозяйственной части).

При этом, для получения профсоюзного санаторного сертификата не нужно предоставлять лабораторно подтвержденный анализ на коронавирус. Будет достаточно заключения комиссии медицинской организации о том, что член профсоюза был инфицирован на работе и переболел COVID-19 или острой вирусной пневмонией в тяжелой форме или средней тяжести.

По информации профсоюза, в республике свыше 900 медицинских работников перенесли COVID-19, а выплаты фонда социального страхования на начало августа были выплачены свыше 300 медикам.

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