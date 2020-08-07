Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Три человека погибли, а также двое пострадали в ДТП, которое произошло в Тбилиси в ночь на 7 августа. Об этом передает телеканал «Рустави 2».

Сообщается, что легковой автомобиль въехал в дерево. Очевидцы рассказали журналистам, что он двигался с большой скоростью. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Известно, что три человека скончались на месте. Двоих пострадавших госпитализировали. Один из них — 61-летний мужчина — получил многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии, он переведен на искусственное дыхание. Второй — 65-летний мужчина — получил сотрясение мозга, его состояние стабильное.

Полиция проводит проверку в связи с ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек».