Париж, 7 августа 2020, 09:27 — REGNUM Международный философский колледж объявил о смерти французского философа Бернара Стиглера в возрасте 68 лет, сообщает Le Figaro.
Бернар Стиглер занимал пост главы исследовательского института в Центре Помпиду. Философ сосредоточил свое мышление на цифровых технологиях и их социальных последствиях.
Известно, что Бернар Стиглер должен был принять участие в новом фестивале, посвященном взаимоотношениям человека с природой, вместе со многими другими философскими деятелями в городе Арль в конце августа.
Напомним, Бернар Стиглер родился во Франции в 1952 году. Он был женат и имел четверых детей.