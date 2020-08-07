Париж, , 09:27 — REGNUM Международный философский колледж объявил о смерти французского философа Бернара Стиглера в возрасте 68 лет, сообщает Le Figaro.

Бернар Стиглер занимал пост главы исследовательского института в Центре Помпиду. Философ сосредоточил свое мышление на цифровых технологиях и их социальных последствиях.

Известно, что Бернар Стиглер должен был принять участие в новом фестивале, посвященном взаимоотношениям человека с природой, вместе со многими другими философскими деятелями в городе Арль в конце августа.

Напомним, Бернар Стиглер родился во Франции в 1952 году. Он был женат и имел четверых детей.