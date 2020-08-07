Биробиджан, , 09:22 — REGNUM В Еврейской автономной области после сильных дождей подтопило дворы и приусадебные участки в посёлке Грузовое. Жители жалуются на бездействие со стороны местных властей, которые после затоплений в прошлом году обещали прочистить и возобновить работу системы водоотведения.

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Пострадавшие жители рассказали о своей проблеме корреспондентам интернет-газеты «Набат».

"Вода стоит в огороде. Мне — 80 лет, силы уже не те, но пришлось под дождем картошку выкапывать. Вытаскивала ее из воды и плакала от обиды. Сколько еще нас будет топить?» — цитирует издание пенсионерку Надежду Станиславовну.

После прошлогоднего наводнения мэрия Биробиджана обещала предпринять меры, но ничего сделано так и не было. Жители посёлка напомнили о своей проблеме чиновникам весной. Но за систему водоотведения так никто и не взялся. Люди пояснили, что раньше вода отводилась нормально, но после постройки гаражного кооператива система была нарушена, и в каждый сезон дождей их микрорайон утопает.

Люди обратились с жалобой в прокуратуру, ответа пока не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области из-за ливней напряженной остаётся гидрологическая обстановка. Из-за возможного ухудшения ситуации на реках спасатели рекомендовали жителям заранее позаботиться о сохранности своего урожая.