Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, выполнявшего рейс Ростов-на-Дону — посёлок Горняцкий. В результате травмы получили три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 7 августа.

Авария произошла в 20:50 мск 6 августа на участке автодороги в Красносулинском районе. По предварительной информации, водитель автобуса Kia Granbird не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении большегрузом MAN. Затем фура столкнулась с двумя машинами — Mazda и Lada Vesta.

В результате аварии пострадали три человека — водитель и две пассажирки автобуса. Всего в момент ДТП в автобусе, рассчитанном на 45 пассажиров, находилось 20 человек. По данному факту проводится проверка.