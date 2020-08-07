Салават, Башкирия, , 09:20 — REGNUM 70 человек эвакуировали во время пожара в медицинском учреждении Башкирии. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о срабатывании пожарной сигнализации в пятиэтажном здании медучреждения на ул. Губкина в г. Салават поступила на пульт пожарным рано утром 7 августа. По тревоги были подняты 28 огнеборцев на шести единицах техники.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что в подвале здания наблюдается задымление. Была произведена эвакуация 70 человек. При этом обошлось без пострадавших. Пожарные ликвидировали очаг пожара в подвале на площади 10 кв метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

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