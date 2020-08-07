Бейрут, , 08:54 — REGNUM В Ливане ряд министерств и ведомств был поставлен в известность о длительном хранении груза аммиачной селитры в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По данным телеканала, знали о хранении селитры в порту министерства транспорта и юстиции страны, а также другие ведомства. Речь идет о переписке по электронной почте и судебных материалах.

Кроме того, юристы ливанской адвокатской фирмы Baroudi & Associates еще летом 2014 года информировали администрацию порта и министерство транспорта об опасности находящегося, а позже конфискованного на судне Rhosus груза.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв аммиачной селитры прогремел 4 августа на складе в порту Бейрута, в результате чего погибли более 150 человек, еще свыше пяти тысяч получили ранения.

Сообщалось, что 2750 тонн аммиачной селитры были перемещены на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.

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