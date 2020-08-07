Владивосток, , 08:52 — REGNUM Во Владивостоке полиция задержала 18-летнего лжеэкстрасенса, который уговорил несовершеннолетнюю знакомую «продать душу дьяволу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Молодой человек, познакомившись с девушкой, представился ей магом, заявил что является проводником между людьми и дьяволом. Он предложил ей «продать душу дьяволу» за шесть тысяч рублей, после совершения обряда девушка сможет загадать три желания и они сбудутся. По словам «мага» носить золото тем, кто перешёл на сторону дьявола нельзя. Девушка сдала свои золотые украшения в ломбард и расплатилась с лжеэкстрасенсом.

На этом «продажа души дьяволу» не завершилась. Молодой человек потребовал у жертвы отдать ему телефон и ноутбук, чтобы он почистил всю их переписку, иначе обоим может грозить психбольница. Но технику он так и не вернул обратно и заявил, что сжёг её.

В полицию заявила мать потерпевшей. Общий ущерб составил 93 тысячи рублей.

Лжеэкстрасенса сотрудники полиции задержали, он дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, советский районный суд Махачкалы арестовал Сефера Мурадова 1976 года рождения — 11-го фигуранта уголовного дела о хищении и продаже земель в Дербентском районе Дагестана. Он заключен под стражу до 30 сентября 2020 года.