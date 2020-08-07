Ульяновск, , 08:48 — REGNUM В Ульяновске одной из городских больниц возмещён ущерб, причинённый осуждёнными сотрудниками медицинского учреждения. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Речь идёт об уголовном деле в отношении главного бухгалтера больницы, её заместителя и экономиста, которых обвинили в хищении более 2,1 млн рублей. Правоохранители установили, что они «при принятии решений о начислении отпускных и заработной платы в документы включали ложные сведения», используя полученные средства по своему усмотрению.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), назначив условные сроки до двух с половиной лет.

«Причиненный больнице ущерб возмещен осужденными в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске передано в суд уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, которому инкриминируют хищение средств дольщицы: многоквартирный дом планировалось построить, но разрешение на возведение объекта у фирмы отсутствовало. Ущерб оценивается в 1,9 млн рублей.

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