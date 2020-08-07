Барнаул, , 08:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 7 августа, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 9809 человек. Причём 95 из них добавились за последние сутки.

Из общего количества пациентов 2193 человека больны внебольничной пневмонией (+24 за последние сутки), 3265 — ОРВИ (+8 человек за последние сутки). Тяжелобольных — 91 (минус семь человек за сутки), на аппарате ИВЛ — 33 (минус семь человек за сутки). Не обошлось без новых смертей.

За последние сутки произошло три летальных исхода пациентов с SARS-CoV-2, один из них умер от COVID-19. За весь период выздоровели 7934 человека и 239 пациентов скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Алтае значительно сократили число тестов на SARS-CoV-2. Если месяц назад в регионе делали почти 4000 исследований на SARS-CoV-2, то 2 августа — всего 1617. Накануне, 6 августа, число проведённых тестов увеличилось до 3483 штук.

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