Бейрут, , 08:39 — REGNUM Тела трех погибших в результате мощного двойного взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа, достали из-под завалов спасатели МЧС РФ. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньше мере 149 человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана, ещё 5 тыс. — пострадали и свыше 300 тыс. лишились жилья.

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