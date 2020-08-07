Уфа, , 08:35 — REGNUM Один человек погиб, еще трое получили травмы после опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 7 августа сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его данным, дорожная авария произошла около полуночи на автотрассе Архангельское-Красноусольское в Архангельском районе. Автомобиль ВАЗ-21 093, под управлением мужчины 26-и лет съехал в кювет и опрокинулся.

Сообщается, что в этом ДТП скончался пассажир 25-и лет. Кроме этого, получили травмы и доставлены в больницу водитель автомашины и два пассажира, 26-и и 23-х лет.

Стражи порядка установили, что у водителя не было водительских прав. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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