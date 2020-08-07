Назрань, Ингушетия, , 08:29 — REGNUM В Ингушетии силовики задержали одного боевика в ходе спецоперации, которая проходила 6 августа в городе Назрани и селении Сагопши. Двое других бандитов были нейтрализованы во время боестолкновения, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Преступники засели в частном домовладении. Территорию вокруг дома оцепили, боевикам было предложено сдаться, однако они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

«В ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», — говорится в сообщении НАК.

После спецмероприятия место боестолкновения было обследовано: у бандитов при себе имелось оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

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