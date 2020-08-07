Харьков, Украина, 7 августа 2020, 08:30 — REGNUM В Харькове сотрудники СБУ задержали 50-летнего мужчину по подозрению в торговле боеприпасами. Об этом написал руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Подозреваемого задержали при попытке продажи боеприпасов. В ходе обыска у него изъяли десять гранат Ф-1 и 60 патронов калибра 7,62 мм, рассказал Абдула.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области был задержан бывший участник гражданской войны в Донбассе. У него изъяли предмет, похожий на взрывное устройство. Правоохранители подозревают мужчину в попытке взорвать членов своей семьи.
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