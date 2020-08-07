Харьков, Украина, , 08:30 — REGNUM В Харькове сотрудники СБУ задержали 50-летнего мужчину по подозрению в торговле боеприпасами. Об этом написал руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Оперативники установили, что 50-летний житель Луганщины в августе прибыл в Харьков, чтобы незаконно продать боевые гранаты Ф-1 и патроны к автомату Калашникова. По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов», — написал он.

Подозреваемого задержали при попытке продажи боеприпасов. В ходе обыска у него изъяли десять гранат Ф-1 и 60 патронов калибра 7,62 мм, рассказал Абдула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области был задержан бывший участник гражданской войны в Донбассе. У него изъяли предмет, похожий на взрывное устройство. Правоохранители подозревают мужчину в попытке взорвать членов своей семьи.

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