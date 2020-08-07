Южно-Сахалинск, , 08:27 — REGNUM Уголовное дело о халатности после проверки факта взрыва бытового газа в подвале многоквартирного жилого в городе Южно-Сахалинске возбуждено региональной прокуратурой. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе проверки было установлено, что управляющая компания, нарушив законодательство, не обследовала своевременно подвальное помещение и не оценила проживание в нем гражданина, хранившего газовый баллон.

Кроме этого, прокуратура установила, что полицейские, несмотря на поступившее к ним обращение жительницы дома о запахе газа, не приняли меры к проживающему в подвале, который поставил под угрозу жизни и здоровье жильцов дома.

Прокуратура г. Южно-Сахалинска внесла представление в адрес ООО «ЖЭУ-2», в результате которого сотрудник данной управляющей компании был привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Одновременно начальнику ОМВД России по г. Южно-Сахалинску внесено представление об устранении нарушений законодательства», — также указывается в сообщении и уточняется, что рассмотрение мер реагирования на данное происшествие контролирует городская прокуратура.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что в Москве эвакуировали дом из-за вспыхнувшего газа.