Бейрут, , 08:18 — REGNUM В Ливане сотрудники полиции задержали начальника и 15 сотрудников бейрутского порта, где ранее произошел мощный взрыв. Об этом передает телеканал LBC со ссылкой на судебную информацию.

Отмечается, что в отношении начальника порта выдано предписание о запрете выезда за границу.

По словам самого задержанного, селитра хранилась в порту в соответствии с судебным решением.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв аммиачной селитры прогремел 4 августа на складе в порту Бейрута, в результате чего погибли более 150 человек, еще свыше пяти тысяч получили ранения.

Сообщалось, что 2750 тонн аммиачной селитры были перемещены на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.

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