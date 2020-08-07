Самара, 7 августа 2020, 08:23 — REGNUM Проверку информации о перекрытии чиновником прохода к реке Волга поручил провести губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ появились публикации о том, что в Самаре сотрудник областного министерства строительства якобы закрыла проход к реке Волга около своего дома.
Отмечается, что по данному факту будет проведена проверка.
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