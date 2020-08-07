Краснокутский район, Саратовская область, , 08:38 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек, произошло в Краснокутском районе Саратовской области. Авария случилась на 28-ом км трассы А-298 в районе села Ждановка поздним вечером 6 августа.

Столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 47-летний мужчина, и «Лада Приора» под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП на месте скончались оба водителя и 42-летняя пассажирка «ВАЗ-2107». Также в аварии пострадал 10-летний мальчик, которого госпитализировали на скорой, сообщает регион64.

Из искореженных автомобилей пришлось извлекать погибших с помощью спасателей. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на 464-ом км автодороги «Энгельс-Озинки» в Ершовском районе Саратовской области днем 15 июня произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «ВАЗ-2114», пострадало пять человек.

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