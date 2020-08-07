Москва, , 07:45 — REGNUM В ходе контртеррористической операции в Ингушетии были ликвидированы двое боевиков, готовивших теракты в регионе. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан», — сообщили в комитете.

Отмечается, что личности преступников установлены. Спецоперация проводилась для пресечения ряда преступлений террористической направленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из боевиков был застрелен в центре Назрани в ночь на 7 августа, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Назрани в ходе спецоперации ликвидировали боевика