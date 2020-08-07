Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области на 5 августа зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев присасывания клещей, в том числе пострадали 455 детей. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщает управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что зафиксировано 1537 случаев присасывания клещей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Ульяновске — 1029 человек. Далее идут Ульяновский район (58 случаев), Барышский и Мелекесский районы (по 56 случаев). Для профилактики противоклещевой иммуноглобулин получили 512 человек.

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 455 случаев присасывания клещей, в том числе 173 детям назначен противоклещевой иммуноглобулин.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с наступлением тепла началась акарицидная обработка. По данным ведомства на 5 августа, обработано 437,73 гектара, план — охватить 790 гектаров.