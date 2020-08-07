Холмск, Сахалинская область, , 07:28 — REGNUM Пожар произошел в здании частной бани в селе Пятиречье в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 7 августа в садоводческом некоммерческом товариществе «Прибой-2». Спасатели прибыли оперативно на место происшествия, к моменту их приезда огнем охвачено было уже все здание. Пожар был потушен, пострадавших не было. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля спасатели потушили пожар в деревянной бане в Елизовском районе Камчатки. Пожар был ликвидирован, однако здание и баня оказались повреждены на 80% огнем.

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