Астрахань, , 07:17 — REGNUM В Астрахани в частном секторе загорелись два деревянных дома, пожарные ведут борьбу с огнём на площади порядка 200 квадратных метров. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

Как следует из сообщения ведомства, пожар вспыхнул в Кировском районе Астрахани по адресу улица Пестеля, 36. Прибывшие на место возгорания расчёты обнаружили, что в двух многоквартирных деревянных жилых домах загорелись кровли и внутренняя отделка. Пламя охватило площадь порядка 200 кв. м.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось не допустить распространение огня на ближайшие жилые дома и постройки», — отмечается в сообщении. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют 21 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. Причина возгорания устанавливается.

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