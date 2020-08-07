Тюмень, 7 августа 2020, 07:09 — REGNUM В Тюмени автомобиль полицейского патруля сбил 16-летнюю девочку, переходившую пешеходный переход на разрешающий зелёный свет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Тюменской области.
Полицейские вечером 5 августа спешили на вызов, включив сирену. Девочка, переходившая пешеходный переход, была в наушниках и не слышала сигнал.
Проводится служебная проверка ДТП. По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, школьница получила тяжёлые травмы и находится в реанимации.