Джакарта, , 06:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 213 километрах к западу от города Амбон. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья Перу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. Угроза цунами не объявлялась.

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