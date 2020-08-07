Ульяновск, , 06:51 — REGNUM Прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области планирует подать апелляцию по делу об аварии, в которой пострадали члены детской футбольной команды. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуре отмечают, что не согласны с прекращением уголовного дела в отношении водителя автобуса, которому ранее было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«6 августа постановлением Новоспасского районного суда уголовное дело в отношении указанного лица прекращено «в связи с примирением сторон», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре готовят апелляционное представление, учитывая «общественную опасность совершенного преступления», инвалидность одного из детей. В ведомстве также ссылаются на то, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере дорожного движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 29 февраля 2020 года. Следствие ранее установило, что водитель автобуса, который вез детскую футбольную команду из Новоспасского района, превысил скорость и проигнорировал погодные условия (снегопад и порывистый ветер), в результате транспортное средство опрокинулось в кювет. Ранее сообщалось, что были травмированы десять человек, в том числе госпитализированы трое детей. Одному из пострадавших мальчиков ульяновские врачи пришили кисть руки и отправили в Москву, но спасти кисть не удалось.

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