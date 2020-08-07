Хабаровск, , 06:54 — REGNUM В четырёх районах Хабаровского края выявлено заражение африканской чумой свиней (АЧС). 6 августа был введён карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Количество заражённых свиней увеличивается. На утро 7 августа в селе Кукелево пали около 20 свиней, в Вяземском — пять, в Бычихе — три, в Новотроицком одно животное. Трупы сжигают, в свинарниках срываются полы, проводится полная дезинфекция.

Предварительно известно, что придётся уничтожить около 200 свиней в Вяземском, десять — в Кукелево, Бычихе, Новотроицком и Осиновой речке Хабаровского района — около 100 голов, пишет «Хабаровский край сегодня».

Правительство Хабаровского края выплатит владельцам заболевших свиней компенсацию из расчёта 200 рублей за кг живого веса.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх районах Приморья действует карантин по африканской чуме свиней (АЧС).