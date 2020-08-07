Чита, , 06:37 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае постепенно улучшается. Вместе с тем, по данным регионального оперативного штаба, в первые за долгое время зафиксирована смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48 летальных случаев.

Всего по состоянию на утро, 7 августа, общее число выявленных носителей в регионе SARS-CoV-2 достигло 4178 человек (13 за последние сутки). Из них 3832 человека (двое за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье реализуют третий этап снятия карантинных ограничений. До сегодняшнего дня летальные случае среди пациентов с коронавирусом в Забайкалье не регистрировались более двух недель.

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