Иркутск, , 06:36 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 7 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 500 человек, причём 119 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умерли три пациента с COVID-19, и ещё один скончавшийся был носителем SARS-CoV-2. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 228 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 802 пациента, из них 51 человек болеет тяжело. Выздоровели 11 307 человек.

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