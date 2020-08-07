Назрань, Ингушетия, , 06:32 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика в центре Назрани (Ингушетия) в ходе контртеррористической операции, сообщил 7 августа журналистам источник в силовых структурах республики.

«Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован», — сказал он.

Режим контртеррористической операции был введён в городе 6 августа поздно вечером. После этого СМИ сообщали, что в районе улицы Победы «завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными». В настоящее время активная фаза столкновения завершена, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

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