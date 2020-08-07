Магадан, Магаданская область, , 05:58 — REGNUM Учёные давали оптимистичные прогнозы на вылов горбуши в Магаданской области в этом году, но они не сбылись. С начала путины рыба подходит в незначительных объёмах. По данным «МагаданНИРО», освоение горбуши в регионе составляет всего около 30% от прогнозных оценок, ранней кеты — около 45%.

Читайте также: Восток Камчатки и Аляска остались без горбуши: учёные выясняют причины

«Такой низкой оправдываемости прогнозов по горбуше никто не предполагал. Результаты учётов молоди горбуши охотоморских стад осенью перед выходом для нагула в океан также были оптимистичны», — цитирует руководителя филиала «МагаданНИРО» Максима Горохова «Магаданская правда».

Мало горбуши не только на Колыме, но и в других регионах Дальнего Востока. Негативную роль сыграл какой-то фактор глобального масштаба, это может быть аномально высокая смертность горбуши.

По мнению учёных, условия зимовки лососей в 2020 году были неблагоприятными: наблюдались положительные аномалии температуры воды по всей Северной Пацифике.

Тёплая вода в местах основного нагула лососей привела к гибели холодноводного кормового макропланктона — основного компонента пищи лососей. Высокая плотность и скученность лососей создала серьёзную пищевую конкуренцию и гибель части поколений лососей, в основном горбуши.

«В экосистеме Северной Пацифики произошёл системный сбой, так называемый «режимный сдвиг». Судя по всему, в океане произошла экологическая катастрофа глобального масштаба, повлекшая резкое ухудшение условий обитания, пищевой обеспеченности и повышенной смертности горбуши. Это и явилось причиной поздних и слабых подходов горбуши, в Магаданскую область в том числе», — сделали заключение учёные.

По последним данным, в магаданской области рыбаки выловили всего 40% от спрогнозированного объёма — провал наблюдается также на Камчатке, в Приморье и на Сахалине.

Как сообщало ИА REGNUM, на западном побережье Камчатки фиксируется массовый подход горбуши, а вот восточное побережье в этом году, несмотря на прогнозы учёных, остаётся пока без рыбы.