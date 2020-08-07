Советская Гавань, Хабаровский край, , 05:15 — REGNUM В Советско-Гаванском районе Хабаровского края пропала в море частная яхта.

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Яхта «Барыня» вышла в море Татарского пролива из посёлка Гроссевичи в Советскую Гавань. Предварительно известно, что на борту было три человека.

Поиски яхты затрудняются сильным дождём и волнами в четыре метра, пишет ТАСС.

На этой недели Хабаровский край накрыли сразу три циклона с ливнями и шквальным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека пропали без вести при крушении легкомоторного самолёта в Карибском море.