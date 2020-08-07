Хабаровск, , 05:07 — REGNUM Утром 7 августа в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолёт, следовавший из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый)

«Сегодня, 07.08.2020 г. , в 06:35 по местному времени в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО «Авиакомпания «Аврора», следовавшего по маршруту «Красноярск — Хабаровск». По предварительной информации причиной послужила техническая неисправность», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что посадка прошла благополучно. Никто из находящихся на борту 77 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал. Самолёт повреждений не получил.

По факту произошедшего Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку «на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов».