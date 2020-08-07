Владивосток, 7 августа 2020, 03:25 — REGNUM Удар стихии не нанёс урон Приморью — подтоплений населённых пунктов и разрушений нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Спасатели и техника находятся в состоянии полной готовности.
«На данный момент паводковая ситуация стабильная, сообщений о подтоплениях нет», — сказали в оперативном штабе.
Основной удар пришёлся на Находку и южные районы края.
Как сообщало ИА REGNUM, тайфун HAGUPIT при прохождении над Корейским полуостровом ослаб, превратился в циклон и потерял силу.