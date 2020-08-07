Сантьяго, , 01:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов острова Пасхи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 22,7712 градусов южной широты и 112,3394 градуса западной долготы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Японии. Данных о возможных пострадавших или повреждениях не поступало.

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