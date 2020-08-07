Нуакшот, , 00:56 — REGNUM Лодка, перевозившая группу нелегальных мигрантов, затонула у берегов Мавритании, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в спецслужбах города Ниадибу.

«По словам единственного выжившего, гвинейцы, который сейчас находится в больнице экономической столицы, лодка направлялась из Марокко к Канарским островам», — заявил источник.

По предварительной версии, причиной инцидента стала неисправность лодки. В результате происшествия погибли 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля более 80 мигрантов спасли моряки из Италии. Резиновая лодка была обнаружена в акватории Средиземного моря, на ее борту находились 84 человека.

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