Токио, , 00:41 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался в 64 километрах кк юго-западу от города Овасе. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 372,58 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Японии. Его эпицентр находился в 102 километрах к северо-востоку от города Хасаки на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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