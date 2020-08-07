Париж, , 00:37 — REGNUM Мужчина, который взял в заложники несколько человек в банке города Гавр на севере Франции, задержан полицией, 6 августа передает телеканал BFMTV.

Всего преступник захватил пять человек, но позже четверо из них были освобождены. Никто из заложников не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа неизвестный захватил в заложники несколько человек в банке на бульваре Страсбур в Гавре. По некоторым данным, он страдает психическим расстройством.

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