Стокгольм, , 00:38 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Швеции призывает своих граждан, находящихся на данный момент в Бейруте и желающих покинуть столицу Ливана после произошедшего взрыва, эвакуироваться самостоятельно. В ведомстве подчеркнули, что их «задача, прежде всего, заключается в информировании». Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

МИД Швеции Tage Olsin

4 августа в столице Ливана, прогремел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. 5 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что в ее ведомстве не знают о наличии раненых, пропавших без вести или убитых гражданах Швеции. Однако уже на следующий день МИД Швеции сообщил о наличии пострадавших. Их число сейчас уточняется. Погибших граждан Швеции в результате взрыва пока не зарегистрировано.

В настоящее время граждане Швеции, находящие в Бейруте, намерены вернуться на родину. Однако посольство Швеции не будет организовывать рейсы для возвращения желающих домой.

«Министерство иностранных дел и посольство Швеции, прежде всего, занимаются информированием» — заявил представитель МИДа Швеции Антон Дальквист.

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