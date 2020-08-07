Ростов-на-Дону, , 00:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд вынес приговор участнику смертельной перестрелки в Северном микрорайоне, которая произошла в феврале 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела говорится, что 26-летний ростовчанин в феврале 2019 года встретился с двумя знакомыми жителями Москвы около одного из ресторанов. К конфликту привела совместная коммерческая деятельность и денежный долг подсудимому. Ростовчанин выстрелил в оппонентов из пистолета «ПМ» и скрылся. Один из участников встречи скончался, второй был госпитализирован.

Ростовчанин признан виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов. Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл вечером 7 февраля 2019 года на проспекте Космонавтов. О смертельной перестрелке стало известно после того, как у ростовской больницы скорой медицинской помощи неизвестные оставили тела двух мужчин и скрылись.

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