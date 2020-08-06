Бейрут, , 23:16 — REGNUM О задержании 16 сотрудников порта ливанской столицы сообщает 6 августа Associated Press.

Людей препроводили в полицию в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута, прогремевшего вечером 4 августа.

В ходе расследования уже допрошены представители таможни, а также те, кто отвечает за техобслуживание инфраструктуры, в частности того склада, где произошёл взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на портовом складе столицы Ливана, погибли 150 и ранены пять тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва в Бейруте банковские счета директора порта заморожены