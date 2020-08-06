Гавр, Франция, , 22:29 — REGNUM Заложники захвачены вооружённым человеком в городе Гавр (Нормандия, Франция), передаёт 6 августа France Bleu.

Захват заложников в банке Цитата из к/ф «Собачий полдень». Реж. Сидни Люмет. 1975. США

Как рассказали в местной полиции, в заложники захвачены сотрудники банка, расположенного на бульваре Страсбур. Инцидент произошёл сегодня, 6 августа, в 17:00 (время местное).

Здание банка оцепили, со злоумышленником идут переговоры. По некоторым данным, мужчина, являющийся жителем Гавра, страдает расстройством психики.

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