Тюмень, , 18:49 — REGNUM В Тюмени покупатель погиб на территории одного из торговых центров. Его завалило упавшим товаром, сообщает региональное управление СКР.

Тело 33-летнего мужчины было обнаружено ещё 4 августа. В магазине один из граждан купил стройматериалы и затем начал грузить их в автомашину. В один из моментов и произошла трагедия. Погрузчик повело в сторону и в итоге плиты упали на покупателя, находившегося рядом.

Мужчина был госпитализирован с множеством переломов. Спасти его не удалось. СКР ведёт процессуальную проверку.