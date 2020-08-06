Курган, , 18:07 — REGNUM В Курганской области третьи сутки ведётся борьба с крупным лесным пожаром. Угрозы населённым пунктам Зауралья нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Тушение лесного пожара. Курганская область 45.mchs.gov.ru

Горит лес в Мишкинском районе. Сегодня, 6 августа, площадь, пройденная огнём составила 254 гектара. Распространению пламени способствуют сильные порывы ветра и жаркая погода без осадков.

На ликвидации огня работают 134 человека и 37 единиц техники. Проводится опашка кромки пожара по периметру, продолжается ликвидация локальных очагов и внутри действующего пожара.

Контролем и координацией действий руководит лично начальник главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский.