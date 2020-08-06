Тюмень, , 18:02 — REGNUM В Тюмени рейсовый автобус врезался в книжный магазин и задел автомобили. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным Накануне.Ru, авария произошла 6 августа. Продавец не пострадала, так как её временно не было на рабочем месте.

Очевидцы заявляют, что авария произошла из-за легкого автомобиля, который подрезал автобус. В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии пострадали шесть человек. Среди них есть и ребёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени пострадали шесть человек