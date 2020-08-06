Чебоксары, , 17:57 — REGNUM В Чебоксарах разбираются в обстоятельства пожара, который произошёл сегодня, 6 августа, в средней школе № 63. В результате ожоги получил один человек. На место происшествия выехали представители прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что около 13:45 сработала автоматическая пожарная сигнализация в школе № 63. Брандмейстеры вместе с сотрудниками образовательной организации, в том числе используя первичные средства пожаротушения, «оперативно локализовали возгорание».

По данным прокуратуры, возгорание произошло на втором этаже в архиве. По одной из версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

«На момент происшествия в здании находились шесть сотрудников администрации, одному из которых была оказана медицинская помощь. Опасности для его жизни и здоровья нет», — говорят в надзорном ведомстве.

По данному факту прокуратурой проводится проверка. На место происшествия выехали прокуроры Чебоксар и Калининского района города Андрей Бельский и Евгений Ортиков.

По данным ГКЧС Чувашии, в республике с начала года зарегистрировано 1005 пожаров, которые унесли жизни 32 человек. Травмы различной степени тяжести получили 45 человек. Материальный ущерб предварительно оценивается в 38 млн рублей.