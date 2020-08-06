Киров, , 17:35 — REGNUM Тело без вести пропавшего 69-летнего рыбака было найдено на берегу реки Святица, под раскидистым кустом. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Уточняется. что пенсионер ушел на рыбалку утром 21 мая текущего года. Причем делает он это на протяжении десятков лет. Он сел на электричку до деревни Юсово. Больше его никто не видел.

Поиски рыбака проходили с участием поисковой группе в составе 35 человек, на земле, воде и с воздуха. В поисковых мероприятиях принимали участия кинологи со служебными собаками,

Каких-либо следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Окончательное процессуальное решение по факту гибели будет принято после проведения комплекса проверочных мероприятий и экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля текущего года в Нижегородской области в результате шестидневных поисков нашли пенсионера. Мужчина ушел в соседнюю деревню, но домой так и не вернулся. Его нашли в лесу сильно истощенного, самостоятельно передвигаться он не мог.