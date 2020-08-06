Орел, , 17:30 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу в отношении опекунов несовершеннолетнего мальчика-инвалида, присвоивших деньги ребёнка, вынес Железнодорожный районный суд 6 августа, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Как установлено в суде, супруги оформили опеку над несовершеннолетним сыном их знакомой, ранее скончавшейся от тяжёлого заболевания. Когда супруги искали документы для оформления опеки, они обнаружили деньги, принадлежавшие умершей женщине — 1500 долларов США и 600 евро (по курсу по состоянию на сентябрь 2014 года на общую сумму более 336 тыс. рублей) и банковский сертификат на предъявителя на сумму более 250 тыс. рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Также установлено, что в 2015—2016 годах один из опекунов мальчика, который являлся старшим менеджером старшим менеджером Орловского отделения ПАО «Сбербанк России», со счета несовершеннолетнего было похищены более 193 тыс. рублей.

Суд признал опекунов виновными и назначил им наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Приговор районного суда в законную силу не вступил.