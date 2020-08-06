Карпинск, Свердловская область, , 17:26 — REGNUM Жительница Карпинска (Свердловская область) получила 3 года 6 месяцев колонии общего режима за незаконную рубку деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданка организовала вырубку 24 дерева (15 кедров, семь елей и две берёзы). Для этого женщина наняла бригаду лесорубов, которые не знали о незаконности данных действий, и приехала с ними в местное лесничество. Нанесён ущерб в 917 тысяч рублей.

Дополнительно суд постановил оштрафовать виновную на 40 тысяч рублей. В доход государства конфискованы три бензопилы. Также обнаружено, что обвиняемая уже была осуждена условно за мошенничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре неизвестный спилил дуб стоимостью более 730 тысяч рублей.

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