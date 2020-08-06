Нижний Новгород, , 17:12 — REGNUM В Нижегородской области полностью перекрыто движение по трассе М-7 «Волга» из-за загоревшегося автомобиля «ГАЗель». По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел на 388 км автодороги.

Уточняется, что автомобиль следовал по маршруту Москва — Казань. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Оренбургской области в результате ДТП произошло возгорание автомобиля, в котором находились пять человек, в том числе шестилетний ребенок.